Google выпустила Android 11 Developer Preview 3

24.04.2020, 11:53, Разное

Американская транснациональная корпорация Google выпустила очередную предварительную сборку Android 11 Developer Preview 3. Сетевые источники прогнозируют, что после появления вариации исключительно для разработчиков, вскоре можно ожидать и выход бета-версии ОС для обычных пользователей.

На данный момент известно, что Android 11 Developer Preview 3 рекомендован специалистами Google для установки только разработчикам ПО. Если в смартфоне не используется предыдущая версия сборки, то новую необходимо загружать вручную и прошивать гаджет, но можно также воспользоваться специальной утилитой. В случае, если Android 11 DP 2 присутствует, то обновление до новой версии поступит через системное приложение. Сборки Android 11 DP от Google пока доступны исключительно для ряда моделей Pixel, среди которых, к примеру, 2 XL, 3 XL, 3a XL и другие.

В числе главных изменений, присутствующих в Android 11 Developer Preview 3, отмечают новый API, при помощи которого можно определить причину принудительного закрытия приложения, и обновлённый протокол безопасности, позволяющий выявлять ошибки в критических компонентах без последствий для производительности. Также предусмотрена система ABD Incremental для ускоренной передачи файлов APK, упрощённое беспроводное соединение смартфона с компьютером и ряд других решений.