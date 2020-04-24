Управделами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился коронавирусом
24.04.2020, 11:53, Новости дня
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, информирует рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза «коронавирусная инфекция» – начальная стадия. Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений», – передает РИА «Новости» сообщение рабочей группы.
Митрополит Дионисий продолжит работать на посту председателя рабочей группы при патриархе, уточнили в РПЦ. При этом сама рабочая группа ведет свою деятельность дистанционно.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет