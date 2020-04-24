Euronews – беспорядки в бедных районах на фоне карантина затрудняют работу французской полиции

24.04.2020, 11:50, Новости дня

Жёсткие карантинные меры во Франции негативно отразились на обитателях бедных пригородов, которые и так живут в стеснённых условиях. Массовая потеря работы ещё больше усиливает здесь социальную напряжённость и приводит к новым беспорядкам и столкновениям с полицией. При этом полицейские профсоюзы предупреждают, что они вряд ли смогут одновременно контролировать соблюдение карантинного режима и справляться с беспорядками, если они усилятся, передаёт Euronews.

В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек — участников беспорядков. Власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем: по масштабам несравнимо с бунтами 2005 года. Тем не менее столкновения не утихают уже несколько дней. Начались они в субботу.

АНЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: Вот с этого самого места началась последняя вспышка насилия. Прямо здесь 30-летний мотоциклист врезался в полицейскую машину без опознавательных знаков. Местные жители говорят, что полицейские намеренно открыли дверь, чтобы травмировать его.

Сам пострадавший остаётся в больнице с переломом. Накануне из своей палаты он призвал всех к спокойствию. Жители пригородов обвиняют стражей порядка и утверждают, что это далеко не первый случай.

МУЖЧИНА: Здесь нередко такое происходит. В нашего соседа, молодого парня, выстрелили восемь раз, потому что он не захотел, чтобы его обыскивала полиция. Мы хотим быть равными, это же Франция — равенство, братство. Но мы чувствуем, что к нам относятся иначе. Если ты из пригорода, особенно такого, который считают неблагополучным, то ты — житель второго сорта, если ты араб, чёрный, мусульманин…

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер связал происходящее с жёсткостью карантинных мер: обитатели таких пригородов живут в стеснённых условиях, изоляцию соблюдать тяжело. А потеря работы, которой тут и так очень мало, резко усиливает социальную напряжённость.

Муниципальные власти всё чаще проводят бесплатную раздачу продуктов.

ЖЕНЩИНА: Самое сложное — это дети, которые просят и то, и это, а нам нечем по счетам платить!

ОЛИВЬЕ КЛЕЙН, мэр Клиши-дю-Буа: В рабочих пригородах — двойной кризис: и в здравоохранении, и в социальной сфере. Возможно, мы не сумели предусмотреть последствия. Остаться дома и прекратить даже формально работать — значит, лишь увеличить масштаб проблем.

Обстоятельства инцидента, который стал причиной происходящего, пока уточняются. Автор, снявший его на видео, которое теперь приобщили к делу, считает, что у его соседей в сложившихся условиях просто не остаётся другого выхода.

МУЖЧИНА: Я смотрю на это не как на бунт ради бунта, а как на крик о помощи. Именно это происходит в этих районах — они взывают о помощи к правительству, к президенту. Может, это не лучший способ так делать, но так их хотя бы точно услышат.

В одном из профсоюзов полиции при этом подчеркнули, что стражи порядка вряд ли смогут одновременно контролировать соблюдение режима и справляться с беспорядками, если они усилятся.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2020 года.