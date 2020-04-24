Die Welt – пандемия ослабила боеготовность НАТО, а на Россию не повлияла

24.04.2020, 11:50, Новости дня

Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, пишет Die Welt: количество заражённых солдат невелико, однако программу учений пришлось сократить. Кроме того, перекрытие границ из-за вируса снижает уровень мобильности и замедляет переброску войск. Между тем, РФ продолжает учения в своём западном военном округе в прежнем объёме, отмечает издание.



Reuters

Появившееся в сети заявление Йенса Столтенберга о том, что в мае 2020 года НАТО выведет свои войска с территории Литвы, затрагивало не только саму Литву, но и весь альянс, пишет Die Welt. В письме было сказано, что причина вывода заключается в росте количества солдат, заразившихся коронавирусом. Означало ли это, что Литва остаётся один на один с «поигрывающей мускулами» Москвой?

Издание отмечает, что Литва с 2014 года считает себя возможной целью агрессивной политики своего восточного соседа. Сообщение Столтенберга вызвало в Вильнюсе недоумение, однако позднее выяснилось, что оно было поддельным.

Этот случай показал, с каким вызовом столкнулись войска НАТО в Прибалтике на фоне распространения коронавируса, пишет Die Welt. Пандемия стала поводом для целого потока фальшивых новостей о заболевших солдатах или о секретных лабораториях биологического оружия. По словам одного из дипломатов альянса, количество дезинформационных кампаний, направленных против войск НАТО в Прибалтике, заметно увеличилось.

При этом здоровье солдат и правда подвержено риску, пишет издание: это подтверждает пример французского авианосца «Шарль де Голль». В Литве несколько солдат альянса также заразились коронавирусом: наблюдатели обеспокоены тем, что во время пандемии НАТО не сможет гарантировать стопроцентную боеготовность своего контингента. Кроме того, пандемия рискует ударить по мобильности НАТО, которая вызывала вопросы и в докризисные времена, отмечает Die Welt. Европейские страны закрывают границы, что создаёт препятствия для быстрой переброски войск с запада на восток.

Согласно данным бундесвера, количество заражённых солдат в Литве невелико, однако мероприятия, связанные с учениями, ограничены. Что же касается России, то она программу учений не сокращала: впрочем, один из дипломатов НАТО отмечает, что текущая российская активность не выходит за рамки «обычного сезонного уровня».

Die Welt пишет, что учитывая размещённые в Калининграде ЗРК С-400 и системы «Искандер», а также крылатые ракеты нового типа, РФ способна перекрыть НАТО воздушное пространство, что резко сократит альянсу возможности для манёвра. В случае гипотетического российского вторжения в Прибалтику в распоряжении Москвы будет 27 батальонов западного военного округа, которые можно будет быстро привести в состояние боевой готовности.

Именно поэтому бывший командир американских сил в Европе Бен Ходжес выдвигал идею «военного Шенгена», в рамках которой войска НАТО могли бы свободно перемещаться по Европе, однако сейчас, в условиях пандемии, об этой идее уже никто не вспоминает. Впрочем, издание отмечает, что российские вооружённые силы тоже не застрахованы от коронавируса: в частности, в Кремле было принято решение перенести военный парад, приуроченный к 75-летию со Дня Победы над нацистской Германией.