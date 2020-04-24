Рябошапка заявил, что Баканов блокирует ключевую экспертизу по “ПриватБанку”. Глава СБУ это отрицает

24.04.2020, 11:42, Новости дня

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро о выводе денег из “ПриватБанка”. Об этом в колонке для “Украинской правды” заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

“Еще одно важнейшая для Украины производство может быть быстро завершен, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по “ПриватБанку”, – отметил он.

По словам Рябошапки, уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза “спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении”.

“Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права. Десятки производств, связанных с резонансными делами, к которым могли быть причастны бывшие чиновники, мы собирали по всей стране, снова объединяли их, восстанавливали, фактически начинали заново”, – добавил он.

В то же время Баканов в комментарии “Українським новинам” отрицает обвинения Рябошапки.

“Он говорит или пишет неправду”, – отметил глава СБУ.

По его словам, у него есть свое субъективное мнение относительно всего, что говорит или пишет Рябошапка.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ.

“ПриватБанк” был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении “ПриватБанка”.