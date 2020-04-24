“Украина заходит в очень сильный экономический шторм”. Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ

24.04.2020, 11:42, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который получил предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве, завил на брифинге 24 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Саакашвили пообщался с журналистами перед встречей с парламентский фракцией “Слуга народа”. Он отметил, что хотел бы на должности вице-премьера усилить координацию с народными депутатами.

“Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает”, – сообщил политик.

Он отметил, что во время переговоров с финансовыми организациями Украина должна отстаивать свои интересы, “а не частные интересы кого-то”.

“Нам нужны гораздо более четки переговоры, гораздо более приемлемые условия… У меня есть большой опыт ведения переговоров с этими организациями на разных должностях. Я хочу своим опытом помочь, поэтому я принял предложение президента Зеленского”, – сказал Сааакашвили.

Он прогнозирует, что в Украине наступит экономический кризис, и нужны “неординарные меры”, чтобы спасти экономику.

“Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому надо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, ускорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой”, – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что выступает за “ускоренную интеграцию” Украины в Европу, но “на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов”.

Сейчас Украина и МВФ ведут переговоры о получении первого транша в рамках программы расширенного финансирования (EFF) в размере около $5,5 млрд, которую согласовали в конце 2019 года. Среди главных условий – принятие законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности и открытие рынка земли.

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. Сейчас проживает в Украине.

В мае 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

В мае 2019 года после избрания главой государства Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

Во фракции “Слуга народа” не исключили, что голосование по вопросу назначения Саакашвили в правительство состоится 24 апреля.