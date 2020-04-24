Джонсон намерен выйти на работу со следующей недели – СМИ

24.04.2020, 11:42, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусной болезнью COVID-19, планирует приступить к работе с 27 апреля. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным издания, Джонсон уже поручил своим помощникам организовать ему встречи с некоторыми министрами на следующей неделе.

Члена Кабинета министров Великобритании обеспокоены тем, что длительный карантин приведет к краху десятков тысяч компаний и нанесет непоправимый ущерб экономике страны, а потому ждут принятия стратегии выхода из кризиса с выходом Джонсона на работу, пишет The Telegraph.

Один из собеседников издания сообщил, что британский премьер полноценно, но удаленно исполняет свои обязанности уже с 20 апреля.

Диагноз COVID-19 Джонсону подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней премьер находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,7 млн человек, более 190 тыс. из них скончались, а 743 тыс. выздоровели.

В Великобритании почти 140 тыс. инфицированных и около 19 тыс. умерших.