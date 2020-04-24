“Ролан Гаррос” снова перенесен

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24.04.2020, 11:40, Новости дня

Изменились сроки проведения Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир серии Большого шлема перенесен еще на неделю вперед.

Изначально "Ролан Гаррос" должен был пройти в Париже с 18 мая по 7 июня. Но в связи с пандемией корнавируса, было решено отложить проведение турнира на осень — с 20 сентября по 11 октября.

Но Открытый чемпионат США пока не переносился. Соревнования должны пройти в Нью-Йоркес с 31 августа по 13 сентбря. Поэтому организаторы "Ролан Гаррос" решили отодвинуть даты проведения на неделю, чтобы теннисисты смогли восстановиться после US Open. Еще один турнр серии Большого Шлема — Уимблдонский в 2020 году не состоится.



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