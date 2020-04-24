COVID-19: ситуация с беременными и новорожденными

24.04.2020, 11:40, Новости дня

Минздрав РФ опубликовал рекомендации по лечению беременных и кормящих женщин, заразившихся коронавирусом. Их противопоказано лечить противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. При легком течении заболевания они могут находиться дома под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога. Показаниями к госпитализации являются среднетяжелое и тяжелое течение заболевания.

Во время родов на всех роженицах, независимо от наличия коронавируса, должна быть хирургическая лицевая маска. Ее разрешается снять только на потугах. Партнерские роды запрещены в случае подозрения на коронавирус. Также следует максимально сократить количество присутствующего на родах медперсонала. При подозрении на коронавирус молодая мать и ее ребенок должны находиться в отдельных помещениях до получения результатов теста.

Кроме того, тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения является показанием для прерывания беременности до 12-й недели. Это связано с высоким риском осложнений и токсичным действием лекарств. При отказе пациентки от аборта необходимы дополнительные исследования для выявления аномалий развития плода.

При выписке из стационара беременным и родившим женщинам будут дважды проводить тест на коронавирус с интервалом не менее одного дня. Выпишут только в случае отрицательного анализа.

В Минздраве отмечают, что ни один из предлагаемых препаратов не может применяться для лечения новорожденных. Причина — слишком тяжелые побочные эффекты. При подозрении на коронавирус даже при отсутствии симптомов младенцы должны находиться под наблюдением врачей.

Также в министерстве предупреждают об осложнениях у беременных с COVID-19: выкидыш (2%), задержку роста плода (10%), преждевременные роды (39%)". Также возрастает риск кесарева сечения. Кроме того, до сих пор неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку.