 

COVID-19: ситуация с беременными и новорожденными

24.04.2020, 11:40, Новости дня

Минздрав РФ опубликовал рекомендации по лечению беременных и кормящих женщин, заразившихся коронавирусом. Их противопоказано лечить противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. При легком течении заболевания они могут находиться дома под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога. Показаниями к госпитализации являются среднетяжелое и тяжелое течение заболевания.

Во время родов на всех роженицах, независимо от наличия коронавируса, должна быть хирургическая лицевая маска. Ее разрешается снять только на потугах. Партнерские роды запрещены в случае подозрения на коронавирус. Также следует максимально сократить количество присутствующего на родах медперсонала. При подозрении на коронавирус молодая мать и ее ребенок должны находиться в отдельных помещениях до получения результатов теста.

 

Кроме того, тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения является показанием для прерывания беременности до 12-й недели. Это связано с высоким риском осложнений и токсичным действием лекарств. При отказе пациентки от аборта необходимы дополнительные исследования для выявления аномалий развития плода. 

При выписке из стационара беременным и родившим женщинам будут дважды проводить тест на коронавирус с интервалом не менее одного дня. Выпишут только в случае отрицательного анализа. 

В Минздраве отмечают, что ни один из предлагаемых препаратов не может применяться для лечения новорожденных. Причина — слишком тяжелые побочные эффекты.  При подозрении на коронавирус даже при отсутствии симптомов младенцы должны находиться под наблюдением врачей.

Также в министерстве предупреждают об осложнениях у беременных с COVID-19: выкидыш (2%), задержку роста плода (10%), преждевременные роды (39%)". Также возрастает риск кесарева сечения. Кроме того, до сих пор неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / В ЛНР опровергли заявления Зеленского о числе удерживаемых лиц

14.03 / 7:40. В Европу больше не попасть

11.02 / ЕС предоставит Украине €25 млн помощи на проекты по цифровизации

04.04 / Посольство РФ в США взяло под крыло оказавшихся в сложном положении россиян

05.03 / Греф назвал причину низкого уровня высшего образования в России

13.04 / Путин сыграл ключевую роль в сделке стран ОПЕК+

27.02 / Финалисты нацотбора “Евровидение 2020” Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах

22.04 / Эксперт: Назначение Саакашвили вице-премьером Украины станет недружественным жестом по отношению к Грузии

21.02 / На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

20.02 / “Цыце-мацыцьный батальон”. Астафьева с подругой поплавала в бассейне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска