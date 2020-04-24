 

В Подмосковье разрешили работать магазинам, торгующим саженцами и рассадой

24.04.2020, 11:40, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым разрешается работать магазинам, продающим саженцы и семена.

Подмосковные власти не видят смысла чинить препятствий нормальному ходу весенних работ во время дачного сезона, который в этом году начался раньше, потому что для самоизоляции из-за коронавируса многие люди выбрали свои загородные дома.

Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил "Российской газете", что на данный момент на садовых участках живет уже больше миллиона сезонных дачников, а к майским праздникам приедут еще 2 миллиона москвичей и жителей подмосковных городов.



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