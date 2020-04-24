Мнение: Как потерять 7 миллионов рублей за полчаса

24.04.2020, 11:39, Разное

Страшная история из брокерского чата. Инвестор-любитель купил нефти на 1,8 млн рублей. Безо всяких кредитов и плечей, на свои деньги. Дальше нефть резко рухнула, биржа остановила торги, не дав брокеру ничего продать. На следующий день нефть упала ниже нуля, фьючерс закрылся и инвестор остался должен брокеру 5,2 млн рублей. Чистый убыток, соответственно, около 7 млн.

Это к вопросу о том, почему идея половить рыбку в мутной воде, сделав деньги на аномально дешёвой нефти или, допустим, на приговорённом к инфляции долларе, не так хороша, как кажется некоторым спекулянтам. Нефть, конечно, не может стоить меньше нуля: это очевидная чепуха. В долгосрочной перспективе она не может стоить даже меньше 80-100 долларов. Однако вот конкретно сейчас начинающий инвестор думал, будто рискует потерять в худшем случае пару сотен тысяч рублей, а потерял в итоге не только весь свой двухмиллионный депозит, но и ещё 5 миллионов сверху.

Когда вам предложат, например, взять кредит в долларах, так как «он всё равно обесценится», вспомните эту историю. Доллар, конечно, и вправду обесценится, вот только перед этим он вполне может прогуляться очень высоко наверх, разорив тем самым массу неосторожных любителей. Для наглядности я процитирую несколько сообщений из брокерского чата, посвящённых нырку нефтяных цен в отрицательную зону:

— Какой убыток?

— 4,5 млн рублей.

— А у меня долг брокеру «Открытие» 5,7 млн.

— Общий убыток в группе 70 млн.

— Утром было 300 тысяч. В покупке остался на 40 контрактов, средняя цена 10-11. Надеялся вчера до клиринга, что пронесёт. Не получилось: хоть в обед и видел, как цены двигались, но рынок был закрыт. Итого минус 1,2 млн брокер рисует сейчас. Оплачивать этот бред считаю немыслимым. Готов бороться.

— 356 этих фьючей по итогам дня. Начал с 8 млн рублей, закончил с -11 млн. Вообще все деньги потерял, осталось на еду на пару недель.

— Я купил 200 контрактов по 9 долларов за 15 минут до планки. Меня исполнят по минус 37 долларов. Завтра будет чистый минус порядка 5,2 млн, по сути, за 30 минут торговли. Не знаю, как быть, мир схлопнулся за час.

— Минусанул вчера депозит 1 млн рублей + 15 апрельских контрактов осталось после маржин колла. Потенциально долгов на 600 тысяч ещё. В другом банке есть миллион. Если переведу на счёт жены, по суду их взыскать смогут? Или выводить в нал?

— У меня минус 3,8 млн.

— Минус миллион триста, зарплата 25 тысяч, как дальше жить?

— Добиваться справедливости. Нас кинула биржа. Обманула.

Очень сочувствую игрокам, желаю им поскорее справиться с горем и найти в себе силы начать всё заново. Такого рода потери, к сожалению, случаются, причём особенно часто в периоды кризисов.

Сильнее всего рискуют «самые умные», которые держатся от всяких бирж подальше и хранят деньги в «железно надёжных» активах типа банковских депозитов и спрятанных в матрас долларах. Опыт показывает, что подобная консервативность часто заканчивается или покупкой билетов АО «МММ», или таким неудачным вложением денег, которое не слишком отличается от полной потери.

Мораль из всего этого простая: учиться, учиться и учиться, благо хорошей литературы по управлению финансами предостаточно. И, разумеется, страховаться на любые случаи — в том числе на тот случай, если придётся начинать всё заново с нуля или даже с глубокого минуса.