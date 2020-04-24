Мнение: Ливия. Химическое оружие

24.04.2020, 11:31, Разное

На днях министр внутренних дел официального правительства Ливии обвинил российских наемников, сражающихся за сторону противников официального Триполи, в применении на юге столицы нервно-паралитического газа. Подробностей и доказательств приведено не было.

Теоретически у обоих сторон конфликта может быть в наличии некоторое количество боевых отравляющих веществ. Еще при Каддафи началось их уничтожение, однако к моменту революции 11 года по сообщениям ОЗХО было ликвидировано всего 55% имевшегося у Каддафи химического оружия. Кроме того, уже после событий 11 года выяснилось, что помимо известного места складирования химоружия в небольшом населенном пункте Ваддан, расположенного в оазисе Джоффра, где находились неуничтоженные 11 с лишним тонн горчичного газа, были найдены еще минимум два склада в центральной части Ливии, на которых находились снаряды с химической начинкой. Приходили сообщения и о существовании аналогичных складов на восточных территориях Ливии – как раз тех, которые сегодня контролирует Хафтар. Часть химического оружия Каддафи исчезла в неизвестном направлении, возможно даже, осталась в Ливии, но сменила место дислокации.

Применение химоружия времен Каддафи любой из противоборствующих сторон совершенно не исключено. Другой вопрос, насколько деградировали в боевом отношении боевые отравляющие вещества и способны ли вообще к применению.

Так или иначе, но война в Ливии, конечно же, ведется за рамками любых правил. Информация о применении химоружия может быть правдой, может быть обычной пропагандой, но по крайней мере, возможности применения такого оружия и у боевиков Хафтара, и у боевиков Сараджа, конечно же, есть.