В Сети рассказали об опасном для iPhone сообщении с «арабской вязью»

24.04.2020, 11:30, Разное

Пользователь зарубежного социального новостного веб-сайта Reddit предупредил владельцев iPhone об опасности открытия сообщения с арабскими буквами, вызывающего перезагрузку iOS-устройства. Впервые злосчастную комбинацию заметили в мессенджере Telegram, затем её распространили и в сети Twitter.

Подобные баги уже не раз появлялись в iOS, в итоге выведя из строя немалое количество смартфонов и планшетов от Apple. К примеру, двумя годами ранее сообщение с текстом на дравидийском языке Телугу вызвало сбои в работе нескольких тысяч гаджетов, прежде чем американская корпорация сумела исправить проблему, заключавшуюся в обновлении системы. Но если в прошлый раз устройства для возобновления работы требовали восстановления в режиме DFU, то нынешнее уведомление с «арабской вязью», как выразился пользователь Reddit, пока всего лишь перезагружает атакованные девайсы.

Специалисты рекомендуют владельцам iPhone до тех пор, пока в Apple не исправят новый баг, на всякий случай деактивировать функцию уведомлений и как можно меньше скроллить ленту. По информации издания MacRumors, второй бета-версии обновления iOS (13.4.5) эта проблема уже не страшна. Следовательно, пользователям нужно дождаться презентации «яблочной» компанией стабильной сборки данной версии системы.