Опубликованы рекомендации по организации медпомощи беременным и роженицам при COVID

24.04.2020, 11:30, Новости дня

Минздрав выпустил методические рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что методические рекомендации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» были разработаны «ведущими российскими экспертами», передает РИА «Новости».

«Рекомендации содержат информацию о влиянии коронавирусной инфекции на беременность, особенностях диагностики и лечения COVID-19 у беременных, акушерской тактике и особенностям маршрутизации беременных и их новорожденных», – отмечается в сообщении.

Отдельный раздел посвящен оказанию помощи новорожденным в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Указывается, что при легкой форме коронавируса беременные могут получать лечение на дому под контролем врача. Показаниями к госпитализации являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

Лечение пациенток должно проводиться в одноместной изолированной палате, а с подтвержденным случаем и в критическом состоянии – в изолированной палате с отрицательным давлением.

Перед назначением противовирусных препаратов беременным при COVID-19 надо консультироваться с фармакологами, так как есть риск задержки развития плода, указывается в документе.

При этом беременным и кормящим противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b, передает ТАСС.

Методические рекомендации направлены в субъекты РФ для использования медицинскими работниками.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.