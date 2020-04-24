 

Саакашвили принял предложение Зеленского занять пост вице-премьера Украины

24.04.2020, 11:30, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился вступить в должность заместителя премьер-министра Украины по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

«Я принял предложение президента Зеленского», – цитирует ТАСС Саакашвили. 

По его словам, Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с Международным валютным фондом», поскольку на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике».

Саакашвили отметил, что Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Комаровский: Люди, которые в жизни не то что будки – они мышеловку не зарядили ни разу, – говорят мне: “Вали отсюда!”

06.04 / «Адмирал Горшков» ушел на Беломорскую базу для погрузки «Циркона»

26.02 / Коронавирус уже на всех континентах, в Украине учредили День сопротивления оккупации Крыма. Главное за день

26.02 / В программу Берлинского кинофестиваля включили два фильма из проекта “Дау” режиссера Хржановского. Ленты запрещены в РФ

10.04 / Путин проводит совещание по развитию космической отрасли

19.03 / Пользователи соцсетей потребовали от Илона Маска начать производство аппаратов ИВЛ

07.02 / “Волчица СС” и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

09.04 / Чебоксарец с двумя ножами убил вступившегося за девушек прохожего

19.04 / Патриарх Кирилл обратился в Пасху к верующим с «особым пожеланием»

23.02 / “Есть основания полагать, что это не самоубийство“. Полиция переквалифицировала дело о гибели бизнесмена в доме экс-главы МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска