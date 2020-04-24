Саакашвили принял предложение Зеленского занять пост вице-премьера Украины
24.04.2020, 11:30, Новости дня
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился вступить в должность заместителя премьер-министра Украины по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
«Я принял предложение президента Зеленского», – цитирует ТАСС Саакашвили.
По его словам, Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с Международным валютным фондом», поскольку на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике».
Саакашвили отметил, что Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.
Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.
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