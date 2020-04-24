Саакашвили принял предложение Зеленского занять пост вице-премьера Украины

24.04.2020, 11:30, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился вступить в должность заместителя премьер-министра Украины по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

«Я принял предложение президента Зеленского», – цитирует ТАСС Саакашвили.

По его словам, Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с Международным валютным фондом», поскольку на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике».

Саакашвили отметил, что Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.