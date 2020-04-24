Россияне отказываются покупать бензин

24.04.2020, 11:30, Разное

Аналитики из ВТБ пришли к выводу, что россияне стали меньше покупать бензин. На отказ от покупки топлива могли повлиять как режим самоизоляции, так и решение сэкономить денежные средства из-за рисков потерять рабочее место.

Так, в среднем объем продаж с 30 марта по 19 апреля снизился на 31% по сравнение с мартовскими значениями. Наибольший спад наблюдается в Южном федеральном округе, там он составил 46%. Почти такое же падение продаж бензина наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе.

Наиболее заметно сократились продажи бензина АИ-92, показатели уменьшились на 36%. Стоит отметить, что цена на бензин с начала марта почти не менялась, из-за чего производители топлива жалуются на убытки.