Овсянников официально уволен с поста замглавы Минпромторга

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24.04.2020, 11:16, Новости дня

Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой должности, следует из распоряжения правительства опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», – передает РИА «Новости» текст документа.

Напомним, Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя, и устроил скандал. Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». Он утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

На него был составлен протокол о мелком хулиганстве. 27 апреля его рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии. Сам Овсянников извинился за нецензурную брань и признал, что должен понести за это ответственность.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Министр при этом заявил, что разделяет позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, подписав распоряжение от 23 апреля с формулировкой «в связи с сокращением этой должности».



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