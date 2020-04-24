 

Учёные назвали наиболее эффективные методы борьбы с коронавирусом

24.04.2020, 11:09, Разное

На фоне продолжающейся в мире пандемии COVID-19 западные учёные назвали наиболее эффективные методы борьбы с коронавирусом, в том числе и нового типа. Среди озвученных методик есть как теоретические, так и экспериментальные.
Один из авторов проекта по исследованию методик борьбы Ральф Брик говорит, что коронавирусы таят в себе угрозу не только для здоровья населения, но и для мировой экономики, а потому нужно изучать все меры и определять наиболее успешные, чтобы избежать проблем в будущем. На первом месте по эффективности учёные называют вакцины. Данные препараты могут обеспечить иммунную защиту организму и достаточно просты в применении, однако в этом случае требуется для каждого отдельного вируса создавать свою вакцину, так как схожесть геномов равняется примерно 78%. На текущий момент вакцина против коронавируса COVID-19 ещё не создана, поэтому учёные рекомендуют разработать препарат с широким спектром действия, который сможет блокировать часть фундаментальных процессов. Так, сейчас врачи применяют препарат против ВИЧ на основе строительного блока ДНК нуклеозида.

Ещё один эффективный метод борьбы с коронавирусом – иммунизация плазмой крови с антителами, взятой у выздоровевших пациентов. Специалисты отмечают, что современные технологии позволяют искусственно синтезировать данное средство. Генная терапия также упоминается учёными как средство против коронавируса. Однако методика с доставкой нужных веществ в клетки вирусом AAV дорогостоящая, а потому пока не может применяться повсеместно, информирует журнал Frontiers in Microbiology.



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