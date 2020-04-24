 

Робопсов Boston Dynamics Spot задействовали в борьбе с коронавирусной инфекцией

24.04.2020, 11:09, Разное

Американская инженерная компания Boston Dynamics привлекла к борьбе с распространением по планете коронавирусной инфекции разработанных ею робопсов Spot. Вот уже с полмесяца одна из механических собак помогает персоналу расположенной в Бостоне больницы Brigham and Women’s Hospital дистанционно консультировать пациентов с подозрением на COVID-19.
Для этого к голове Boston Dynamics Spot прикреплены планшет и радиоприёмник. Таким образом, робопёс используется как передвижное устройство для проведения конференций в удалённом режиме. По информации издания TechCrunch, справляться с возложенными на него обязанностями Spot «удаётся» даже лучше, чем специализированным роботам для видеоконференцсвязи. За счёт гибких и устойчивых «лап» механическая собака может проникать в те места, в которые традиционные колёсные системы попасть не в состоянии.

Модульная конструкция Spot позволяет ему приспосабливаться к выполнению других задач. К примеру, на сегодняшний день инженеры бостонской компании работают над оснащением робопса системой, позволяющей в дистанционном режиме отслеживать важные для жизнедеятельности показатели здоровья человека. Речь идёт о температуре тела, частоте дыхания, пульсе, насыщении крови кислородом.

Если же к следующим моделям Spot прикрепят ультрафиолетовые лампы, их можно будет задействовать для дезинфицирования помещений.



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