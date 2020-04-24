МИД выступил за глобальное примирение с особым условием

24.04.2020, 11:08, Новости дня

Москва поддерживает призыв генсека ООН по глобальному перемирию в зонах конфликтов, но оно не должно касаться террористов, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса еще большее значение приобретает потенциал ООН по урегулированию конфликтов: на фоне отсутствия у значительной части населения, проживающего в «горячих точках», доступа к медикаментам и квалифицированной врачебной помощи усугубление эпидемиологической обстановки рискует повлечь реальную гуманитарную катастрофу.

«В этом контексте мы полностью поддерживаем призыв Генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня в зонах региональных конфликтов и в качестве постоянного члена СБ готовы способствовать претворению в жизнь этой важной инициативы», – передает РИА «Новости» слова Вершинина.

«При этом, естественно, такое прекращение огня не должно затрагивать продолжение решительной борьбы с террористическими организациями, определенными таковыми СБ ООН», – подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, ранее в пятницу РФ раскритиковала Украину за провал резолюции ООН по борьбе с коронавирусом.