Российская компания «Петровакс» наращивает производство препаратов в связи с пандемией COVID-19

24.04.2020, 11:07, Разное

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 компания «Петровакс» существенно увеличивает объемы производства оригинального лекарственного препарата Полиоксидоний®, применяемого для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций.

«В условиях пандемии мы стремимся удовлетворить многократно возросший спрос на нашу продукцию и не допустить её дефицита в аптеках. – прокомментировал президент «Петровакс» Михаил Цыферов. – Наше производство перешло на работу в круглосуточном режиме, мы в экстренном режиме наращиваем производственные мощности.

Нам крайне важна скорость принятия регуляторных решений. Департамент развития фармацевтической̆ и медицинской̆ промышленности Минпромторга РФ организовал эффективное мобильное взаимодействие со всеми участниками фармрынка и оказывает индустрии значимую поддержку. Мы благодарим коллег за оперативное содействие в получении разрешительной документации в самые короткие сроки».

Важнейшее значение в связи с глобальной пандемией COVID-19 для компании имеет производство препарата Полиоксидоний® (МНН: Азоксимера бромид), который включен во «Временные методические рекомендации» по лечению ОРВИ в период эпидемии коронавирусной инфекции. В апреле «Петровакс» получил разрешение МЗ РФ на проведение ММКИ эффективности и безопасности Полиоксидония® у госпитализированных пациентов с COVID-19. Ожидается старт международной части исследований.

О производственном комплексе «Петровакс»

Современный фармацевтический производственный комплекс «Петровакс» является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий РФ полного цикла. Мощности производства позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств в различных формах: преднаполненные шприцы, ампулы, флаконы, таблетки и суппозитории. «Петровакс» – первый в РФ производитель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMP-сертификаты Евросоюза и Ирана.В партнерстве с ведущими мировыми компаниями, такими как Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim, предприятие реализует международные проекты по технологии производства полного цикла вакцин и тромболитических препаратов.