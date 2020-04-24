Чехия одной из первых в Европе снимает карантин

24.04.2020, 11:06, Новости дня

Правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, который был введен в середине марта в связи с эпидемией коронавируса.

Чехия одной из первых в Европе ввела жесткий карантин и одной из первых его снимает.

С 24 апреля жители страны вновь смогут выезжать за границу (при условии двухнедельного карантина после возвращения) и передвигаться по всей стране (ранее можно было перемещаться в пределах одного региона). Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.

Правительство Чехии также пересмотрело одобренный ранее график ослабления других ограничительных мер. Разрешено собираться группами по 10 человек. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.​

Уже в понедельник, 27 апреля, откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее ожидалось, что это произойдет только в конце мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Вузы начнут принимать студентов.

11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи, а 25-го – кафе и рестораны.

Суд в Праге в четверг отменил ряд карантинных мер, признав, что они были введены с нарушением закона. Решение вступит в силу 27 апреля – к этому времени правительство, очевидно, оформит их иначе. Часть из них, впрочем, в любом случае фактически перестанет действовать в связи с последним решением властей.

В последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии снижается, соответственно, по мере роста числа выздоровевших снижается и число больных. Сейчас их менее 5 тысяч. За все время в стране было инфицировано более 7 тысяч человек, более 2 тысяч выздоровели, 210 умерли. По официальным данным, 23 апреля в Чехии зафиксировано только 6 новых случаев COVID-19.

Карантинные меры ослабляются и в соседних с Чехией странах. В Австрии и Германии на этой неделе вновь открылись магазины. Торговые центры и предприятия сферы услуг откроются там в начале мая. В этих странах число больных также снижается –выздоравливающих больше, чем новых случаев инфицирования.

Эпидемия, по всей вероятности, преодолела пик также в Испании, Италии и Франции. В этих странах, больше других в Европе пострадавших от коронавируса, карантин начнут снимать в начале мая.

Лидеры стран ЕС в режиме видеоконференции в четверг обсуждают возможные меры по поддержке экономики, которой эпидемия и карантинные меры нанесли большой урон.