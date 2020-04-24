Совет гастроэнтеролога: как укреплять слизистую ЖКТ, чтобы не подхватить COVID-19

24.04.2020, 11:00, Разное

Как слизистые оболочки берегут человека

Все слизистые оболочки ограждают человека от болезнетворных бактерий, токсинов, вирусов. Каким образом? Проще простого – при помощи слизи. Слизь – или по-другому муцин – нужна, чтобы механически оградить клетки от «интервентов», смыть их и вывести из организма.

Кроме того, она содержит особые вещества – секреторные иммуноглобулины, которые могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм. Это и называют местным иммунитетом.

Человек со слабым местным иммунитетом часто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и сейчас рискует заразиться коронавирусом. Ведь COVID-19 попадает в организм именно через слизистые. Причём не только дыхательных путей, но и желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому в ВОЗ рекомендуют не касаться немытыми руками носа, глаз и рта.

Чтобы местный иммунитет стал сильным, нужно укрепить слизистые оболочки и улучшить качество слизи. Для этого врачи рекомендуют пить достаточное количество воды и принимать препараты для восстановления слизистых.

Повышаем устойчивость к инфекциям через укрепление слизистых

В Японии более 20 лет назад было разработано лекарство для восстановления защитного барьера слизистых оболочек. Сейчас препарат производят по всему миру: в разных странах он выпускается под разными названиями (в РФ это «Ребагит»), но действующее вещество везде одно – ребамипид.

Изначально ребамипид разработали для желудочно-кишечного тракта, но впоследствии было доказано, что он укрепляет все слизистые оболочки организма, в том числе дыхательных путей. Как работает этот препарат? У него много эффектов, но сейчас – в период эпидемии – особую роль играет способность ребамипида стимулировать выработку слизи и улучшать её качество.

Ребамипид хорошо зарекомендовал себя в лечении многих заболеваний ЖКТ, в том числе инфекционной природы. Например, он помогает справиться с болезнетворной бактерией хеликобактер пилори, которая вызывает гастрит, эрозии и язвы. Ребамипид просто не дает ей прикрепиться к слизистой оболочке стенки желудка.

Аналогичный эффект препарат оказывает и в отношении слизистых оболочек носа, глотки и дыхательных путей. Он стимулирует образование оптимального объёма качественной слизи. Благодаря этому повышается местный иммунитет, о котором мы говорили вначале.

При выборе любого лекарства важным аспектом является его безопасность. По данным исследований, побочные эффекты при приёме ребамипида встречаются довольно редко, всего в 0,54% случаев, и ни один из них не является серьезным или жизнеугрожающим.

Слизистые – это естественная защита организма

Как известно, ни лекарства, ни вакцины, ни специальных средств профилактики от коронавируса нового типа пока не разработано. И неизвестно, когда все эти средства появятся. Но защищать свой организм нужно. Медицине хорошо известно о защитных функциях слизистых оболочек. Чем они крепче, тем меньше шансов у вирусов. Поэтому сейчас необходимо не только тщательно мыть руки и соблюдать самоизоляцию, но и укреплять слизистые – дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Тем более, что сделать это легко: эффективное средство изобретать не придётся – оно давно существует.