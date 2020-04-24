 

Солнечный свет убивает коронавирус: Трамп сделал заявление

24.04.2020, 10:55, Разное

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что солнечный свет уничтожает коронавирус за минуту. Политик раскрыл подробности на брифинге в Белом доме.

По его словам, инфекция погибнет, если тело подвергнуть воздействию ультрафиолета или мощного света. При этом американский лидер не уточнил, откуда он взял эти данные, сообщает “Пятый канал”.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что распространение COVID-19 имеет не только отрицательные, но и положительные последствия. В частности, американские граждане приобретут полезные привычки, которые помогут в будущем избежать эпидемии гриппа, передает РИА ФАН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Учёные при помощи гидрогеля очистили картины Джексона Поллока

22.03 / Врач рассказал, как разнообразить сексуальную жизнь во время карантина

29.04 / Мнение: “Разморозка” 4-ая серии 11-го сезона

17.04 / Microsoft сделает модульными обновления Windows 10

21.02 / Названы самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля

01.04 / В России нашли способ уничтожить коронавирус

19.04 / Проститутки без зарплаты: швейцарская секс-индустрия под ударом пандемии!

16.02 / Маруся Фомина и Алексей Киселев впервые снялись для журнала с дочерью Анной

13.04 / Мнение: Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

15.02 / Врачи назвали главные признаки переизбытка соли в рационе человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска