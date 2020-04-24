Собянин поручил протестировать на коронавирус всех московских медработников

24.04.2020, 10:54, Новости дня

Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы, работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках”, – сказала Ракова.

По словам вице-мэра, будут применяться два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования будет браться капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса – они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определить, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции, отметила Ракова.

Она также сообщила, что со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований.

“На коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки”, – отметила вице-мэр.

Распространение коронавируса фиксируют в медучреждениях по всей России. Накануне стало известно о вспышке в больнице в подмосковных Люберцах. После того как коронавирусную инфекцию там нашли у 60 врачей, сотрудники неврологического отделения написали жалобу на руководство больницы в ФСБ, МВД и Следственный комитет.

Также очаги заболевания коронавирусом фиксировали в:

трех больницах Коми,

в двух больницах Красноярска и Владивостока,

в больнице Екатеринбурга,

в Республиканской больнице имени Куватова в Башкирии.

Ранее премьер России Михаил Мишустин признал “неудовлетворительное” обеспечение больниц в регионах для борьбы с коронавирусом и заявил, что многие руководители регионов “формально” отнеслись к расчетам по оснащению больниц.

О нехватке индивидуальных защитных средств в больницах России также не раз заявлял “Альянс врачей”. По его данным, во многих клиниках до сих пор не хватает респираторов, защитных костюмов и очков, также не проводится достаточное количество тестов для персонала, работающего с пациентами с коронавирусной инфекцией. Все эти условия могут в дальнейшем привести к появлению еще большего количества очагов COVID-19 в медучреждениях.