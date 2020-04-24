 

На дне Тихого океана у побережья Коста-Рики обнаружены загадочные сооружения

24.04.2020, 10:53, Разное

Изучая изображения дна Тихого океана с помощью сервиса Google Earth дайвер-любитель Мак Макивер обнаружил некие загадочные сооружения вблизи побережья Коста-Рики. Находка располагается на глубине около 1,8 км, а протяжённость вызвавшей у исследователя вопросы территории составляет чуть меньше 130 километров.
По словам непрофессионального дайвера, сооружения располагаются в районе острова Кокос. Макивер не ограничился исключительно виртуальными исследованиями и решил более детально изучить находку. В подводном аппарате он погрузился на глубину в месте расположения данных сооружений, обнаружив на дне Тихого океана похожие на дороги и взлётно-посадочные полосы широкие участки. Позже дайвер сравнил их со структурами современных аэропортов, отметив визуальное сходство множества элементов.

Исследователь предполагает, что обнаруженные им загадочные сооружения могли быть частью города, построенного в древние времена, а затем по какой-то причине ушедшего под воду. Однако не исключено также естественное происхождение подводных объектов, но для более точного определения нужны дополнительные исследования у побережья Коста-Рики, специальная техника и оборудование.



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