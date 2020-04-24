Психолог Роман Мирошкин объяснил желание показывать «голые селфи» в период самоизоляции

24.04.2020, 10:53, Разное

В связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса COVID-19 правительство большинства стран вводит определённые карантинные меры. Граждане сейчас вынуждены больше времени проводить дома, соблюдая карантин или режим самоизоляции, что сопровождается ростом в соцсетях «голых селфи». Психолог Роман Мирошкин объяснил, с чем связано желание демонстрировать подписчикам откровенные кадры.

По большей части «голые селфи» во время самоизоляции публикуют на своих страницах в соцсетях не мужчины, а женщины. Психолог говорит, подобная тенденция связана с тем, что люди сейчас вынуждены менять привычный и устоявшийся образ жизни. То есть, в новых реалиях нужно по-другому удовлетворять собственные потребности, а, к примеру, те же откровенные селфи являются одним из средств, чтобы «заявить о себе миру». Роман Мирошкин также упомянул об описанном в зарубежном медицинском издании исследовании австралийских учёных. Авторы проекта проанализировали откровенные фото в аккаунтах Instagram и Twitter более 68 тысяч женщин из разных стран мира.

Исследователи пришли к мнению, что мотивацией для публикации «голых» снимков является конкуренция между представительницами прекрасного пола. В период самоизоляции женщины лишены возможности получать подтверждение своей «значимости и привлекательности» привычным образом, а потому прибегают к «голым селфи», информирует интернет-портал «Слово и Дело».