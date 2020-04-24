«Она меня ненавидит»: Седокова не пригласит Бьянку в «Квартиру 69»

24.04.2020, 10:53, Разное

Анна Седокова побеседовала с поклонниками в рамках своего откровенного шоу «Квартира 69». Она объяснила, почему певица Бьянка не будет её гостьей.

Эпатажное шоу певицы и телеведущей появилось в первых числах апреля на YouTube. Седокова обещает своим зрителям раскрыть тайны «Квартиры 69», гости которой делятся подробностями своей творческой и сексуальной жизни. В числе первых «сумасшедшее местечко» посетила популярная представительница лейбла Black Star Клава Кока. Некоторым поклонникам не понравился прием, который «хозяйка квартиры» устроила певице. Они обратили внимание, как бесцеремонно Седокова перебивала артистку, не позволяя донести свои мысли до аудитории.

Имя другой исполнительницы Бьянки вызвало у ведущей откровенно негативную реакцию. История якобы «вражды» между коллегами зрителей не впечатлила: с одной стороны R&B-певица вроде бы даже не знает о существовании Седоковой, а с другой просто «ненавидит» её. В результате приглашения посетить уникальную «квартиру» Бьянка не получит.

Среди приятных моментов поклонников ждет встреча с будущей автобиографической книгой телеведущей. Обещанная «бомба» взорвет представления фанатов об участии Анны Седоковой в составе легендарной «ВИА Гры», отмечает сетевой портал «Телепрограмма».