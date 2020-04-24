 

«Она меня ненавидит»: Седокова не пригласит Бьянку в «Квартиру 69»

24.04.2020, 10:53, Разное

Анна Седокова побеседовала с поклонниками в рамках своего откровенного шоу «Квартира 69». Она объяснила, почему певица Бьянка не будет её гостьей.
Эпатажное шоу певицы и телеведущей появилось в первых числах апреля на YouTube. Седокова обещает своим зрителям раскрыть тайны «Квартиры 69», гости которой делятся подробностями своей творческой и сексуальной жизни. В числе первых «сумасшедшее местечко» посетила популярная представительница лейбла Black Star Клава Кока. Некоторым поклонникам не понравился прием, который «хозяйка квартиры» устроила певице. Они обратили внимание, как бесцеремонно Седокова перебивала артистку, не позволяя донести свои мысли до аудитории.

Имя другой исполнительницы Бьянки вызвало у ведущей откровенно негативную реакцию. История якобы «вражды» между коллегами зрителей не впечатлила: с одной стороны R&B-певица вроде бы даже не знает о существовании Седоковой, а с другой просто «ненавидит» её. В результате приглашения посетить уникальную «квартиру» Бьянка не получит.

Среди приятных моментов поклонников ждет встреча с будущей автобиографической книгой телеведущей. Обещанная «бомба» взорвет представления фанатов об участии Анны Седоковой в составе легендарной «ВИА Гры», отмечает сетевой портал «Телепрограмма».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

07.03 / Меган Маркл в Лондоне: тайный визит в Национальный театр и отмена уроков в школе Дагенхема

26.03 / Карты Google показали новое явление таинственной планеты Нибиру

23.02 / Oppo снизила цены на смартфоны A5 2020 и A9 2020 с NFC

04.03 / В России проанализировали гендерное влияние на развитие карьеры

28.03 / Обнародованы данные бюджетного смартфона Redmi 9

23.03 / Личное: Как пройдёт изоляция дыр?

15.04 / На Алтае считают, что мумия Принцесса Укока защищает край от коронавируса

25.02 / Мнение: Пермские врачи: «Фу, он же грязный»

18.02 / Наука: Создан препарат для лечения непереносимости глютена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска