 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми снялись для ТВ-ролика в поддержку британских врачей

24.04.2020, 10:50, Разное

В Великобритании на протяжении последних пяти недель проходит акция Clap for Carers, в рамках которой все жители страны выходят на балконы, крыльцо, во дворики своих домов и квартир и аплодируют сотрудникам здравоохранения, а также всем тем, кто продолжает выполнять свою работу в условиях пандемии. Члены королевской семьи тоже не оставались в стороне и принимали в инициативе участие. Вчерашний день не стал исключением. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми – принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой – неожиданно появились в эфире телеканала BBC One, чтобы выразить свою признательность всем тем, кто трудится на передовой.

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в The Big Night In, благотворительном развлекательном телемарафоне, который был проведен в поддержку фондов Comic Relief и Children in Need. Зрителям предлагалось очень весело провести вечер и даже выиграть ценные призы, а по итогу – и по желанию – сделать пожертвование в пользу тех, кто принимает непосредственное участие в борьбе с COVID-19 и кто напрямую столкнулся с этим заболеванием.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Принц Уильям в частности снялся в небольшом скетче вместе со Стивеном Фраем. В онлайн-разговоре герцог признался, что обучение детей на дому “это просто какой-то кошмар”. Также он спросил Фрая, что интересного можно посмотреть по ТВ, и на совет Фрая о документальном мини-сериале Tiger King (“Король тигров” – о жизни Джо Экзотика, эксцентричного заводчика тигров и владельца зоопарка в Оклахоме) Уильям отреагировал: “Ой нет, я стараюсь не смотреть шоу о королевских персонах”.

После их разговора камера перенеслась во двор Анмер-холла, поместья Уильяма и Кейт в Норфолке. Пара вышла на крыльцо вместе с детьми и похлопала врачам в благодарность за их труд.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)23 Апр 2020 в 1:20 PDT

Также к акции присоединились принц Чарльз и герцогиня Камилла, опубликовав соответствующее видео в Instagram.

 

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)23 Апр 2020 в 12:07 PDT



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