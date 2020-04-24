Звезда “Ривердэйла” Лили Рейнхарт обратилась к поклонникам на фоне слухов о расставании с Коулом Спроусом

24.04.2020, 10:50, Разное

Не так давно в соцсетях появилась информация о том, что звезда сериала “Ривердэйл” и фильма “В метре друг от друга”, 27-летний актер Коул Спроус, изменил своей девушке – 23-летней коллеге по “Ривердэйл” Лили Рейнхарт – с Кайей Гербер. В фан-чатах поклонники пары сетовали на то, что их любимчики расстались, и виной тому – 18-летняя модель. Однако сами актеры, похоже, расставаться и не думали, но такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”.

Коул Спроус и Лили РейнхартЯ считаю Twitter самой токсичной социальной сетью из всех. Люди здесь превращаются в настоящих придурков. Разве вы не понимаете, что такое карма? Если нет, то однажды вы это поймете, когда она коснется ваших несчастных задниц,- написала Рейнхарт. Сообщение провисело недолго, и позднее Лили его удалила, но оставила запись и в Instagram-историях – менее резкую, но созвучную с предыдущей по смыслу:

Дорогие пользователи социальных сетей, не подавляйте людей ради того, чтобы их унизить. Не будьте засранцами. Мир больше не нуждается в этом.

Коул Спроус и Лили РейнхартЕе сообщения последовали через несколько дней после того, как на эту тему высказался Коул Спроус:

Я закрываю глаза на множество слухов, распространяемых людьми, которые называют себя моими фанатами. Фанаты, которые чувствуют себя вправе вторгаться в мою личную жизнь, хотя я стараюсь никогда не потакать им в этом. Но нападать на моих друзей без каких-либо оснований, рассекречивать мой адрес и посылать угрозы – признаки нездорового фанатизма… Когда я впервые решился публично заявить о своих отношениях, я предвидел, что это может повлечь за собой подобные последствия. Очевидно, моя сдержанность позволила им самим выдумать все о моих привычках и образе жизни.

Позднее к делу подключились инсайдеры E! News, заявив, что с Кайей Коул просто дружит и дружит давно, а с Лили он до сих пор встречается, но время на самоизоляции они проводят порознь:

Лили и Коул все еще вместе. Если они не проводят вместе время на карантине, это не значит, что они расстались. Их отношения всегда были крепкими, они разговаривают каждый день и очень заботятся друг о друге. Фотографии Кайи в доме Коула – старые: они просто друзья и между ними никогда не было никакой романтики.

Коул Спроус и Лили РейнхартНапомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт закрутили роман в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердэйл”. Летом 2019 года в прессе уже ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла.