Новый пакет экономической помощи ждет подписи Трампа

24.04.2020, 10:45, Новости дня

ВАШИНГТОН – Палата представителей проголосовала в четверг за принятие законопроекта об увеличении объема федеральных займов малому бизнесу и об оказании помощи медицинским учреждениям на сумму в 484 миллиарда долларов.

За принятие законопроекта, который был принят для помощи медучреждениям и малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, проголосовали 388 законодателей. Против принятия законопроекта высказались 5 конгрессменов. Во вторник законопроект единогласно был поддержан Сенатом.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.

Большая часть выделенных средств будет направлена предприятиям малого бизнеса, которые не получили помощи из прошлого пакета. Демократы настояли на том, чтобы часть денег из новой Программы защиты заработной платы с бюджетом 320 миллиардов долларов была выделена женщинам и компаниям, которыми владеют представители меньшинств или люди, не имеющие доступа к банкам.

В соответствии с программой, если компания использует полученные средства для выплаты зарплат сотрудникам в течение следующих двух месяцев, то расходы берет на себя правительство, и компании не придется возвращать деньги.

Запущенная 7 апреля программа оказалась крайне популярной, и уже через несколько дней средства закончились.

Конгрессмен-республиканец Кевин Брэди, выступая в поддержку принятия законопроекта, отметил, что программа «помогает примерно 1,6 миллиона местных компаний, затрагивая 30 миллионов рабочих мест в строительстве, розничной торговле, производстве, здравоохранении, гостиничном бизнесе и сфере услуг».

Как показал опубликованный в четверг отчет Министерства труда, на прошлой неделе без работы остались еще 4,4 миллиона американцев. Всего за время карантина количество безработных выросло на 26 миллионов человек.

Законодатели надеются, что Программа защиты заработной платы поможет компаниям сохранить сотрудников до того момента, когда они смогут возобновить свою деятельность. Губернаторы ряда штатов анонсировали планы смягчения карантинных мер, в некоторых случаях уже со следующей недели.

Теперь законодатели приступают к переговорам по второму масштабному пакету помощи. Как рассказал лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, демократы добиваются, чтобы законопроект включал помощь штатам и муниципалитетам, которую не удалось включить в прошлую инициативу.

Однако этот вопрос уже стал предметом ожесточенных политических споров.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в среду призвал быть крайне осторожными при выделении очередного пакета помощи.