США выделят помощь Гренландии с целью противодействовать влиянию России и Китая

24.04.2020, 10:45, Новости дня

Соединенные Штаты выделят Гренландии экономическую помощь в размере 12 миллионов долларов и откроют на острове консульство в стремлении укрепить двусторонние связи и противодействовать растущему влиянию России и Китая в Арктике.

Власти США и Дании анонсировали пакет финансово–дипломатических мер 23 апреля.

Консульство США в столице Гренландии Нууке откроется позднее в этом году. Помощь будет направлена преимущественно на разработку природных ресурсов.

Гренландия является автономной территорией Дании. В последние годы ее обширная и малонаселенная территория вызывает большой интерес на фоне коммерческой и военной экспансии России и Китая в Арктике.

В связи с изменением климата в регионе открываются новые морские маршруты, что, в свою очередь, приводит к активизации коммерческой и военной деятельности.

Премьер–министр Гренландии Ким Кильсен назвал помощь США хорошей новостью для острова, подтверждающей, что «усилия по выстраиванию конструктивных отношений с Соединенными Штатами приносят плоды».

Как рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, Соединенные Штаты в последние месяцы и Дания вели активную совместную работу над этой инициативой, в то время как США «адаптируют свою арктическую политику к сегодняшним новым стратегическим реалиям».

В прошлом году президент Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты рассматривают возможность покупки Гренландии. Дания немедленно отвергла эту идею. В Госдепартаменте подчеркивают, что выделенная помощь – не попытка проложить путь к этой сделке.

Перед объявлением о договоренности посол США в Дании Карла Сэндс опубликовала статью в онлайн–издании Altinget, назвав Соединенные Штаты «предпочтительным партнером в Арктике».

Она также обвинила Россию в «агрессивном поведении и милитаризации Арктики», а Китай – в преследовании «хищнических экономических интересов» в Гренландии.