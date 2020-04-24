 

США помогут Гренландии, чтобы сдержать активность России и Китая в Арктике

24.04.2020, 10:36, Новости дня

Американские власти собираются открыть консульство в Гренландии и предоставить ей финансовую поддержку в размере $12,1 млн. Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с островом, чтобы бороться с китайским и российским влиянием в арктическом регионе, пишет Fox News.


Reuters

США откроют консульство в  Гренландии и предоставят ей финансовую поддержку в размере $12,1 млн. Эта помощь, «призванная противостоять российскому и китайскому влиянию в Арктическом регионе», будет направлена на энергетику, туризм и образование, пишет Fox News со ссылкой на представителей администрации Трампа.  

«Мы в сотрудничестве с Королевством Дании и гренландским правительством разработали пакет финансирования на сумму 12,1 миллиона долларов, чтобы ускорить этот новый старт. Это возрождение, если позволите, нашего участия в делах острова», — заявил телеканалу один из американских чиновников.

По мере таяния льда, который покрывает боле 90% поверхности Гренландии, могут появиться новые возможности добычи нефти и минеральных ресурсов. Кроме того, потепление, вызванное изменением климата, открывает новые морские пути, создавая потенциал для коммерческой и военной деятельности.

В августе прошлого года Белый дом задумался о покупке полуавтономной датской территории. Гренландия, которая получила право ограниченного самоуправления только в 2008 году, ответила, что готова к деловому сотрудничеству, но не продаётся, напоминает Fox News.

Посол США в Дании Карла Сэндс предвосхитила объявления об американской помощи Гренландии свой заметкой в местном издании. «Соединённые Штаты станут предпочтительным партнёром в Арктике, и мы надеемся достичь такого партнёрства на основе прямого обязательства, которое ускоряет устойчивое развитие и процветание в регионе», — пишет она.

«Неосвоенные ресурсы всей Арктики действительно впечатляют. Среди них нефть и газ, рыба, которая играет важную роль в глобальных поставках продовольствия, редкоземельные элементы и, самое главное, люди, которые стремятся улучшить свою жизнь», — продолжает Сэндс. Кроме того, в своей статье она обвиняет Россию в «агрессивном поведении и увеличивающейся милитаризации Арктики», а Китай — в преследовании «хищнических экономических интересов» в Гренландии.

Предложение Вашингтона вызвало раздражение у некоторых датчан. «США явно пытаются разрушить Датское королевство, — заявил представитель Консервативной партии Дании и бывший министр Расмус Ярлов. — Это совершенно недопустимо».
 
Ещё один член парламента Карстен Хонге обвинил США в попытке вбить клин между Гренландией и Данией. Депутат призвал датского премьер-министра Метте Фредериксена «провести черту в ледяной шапке».



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