 

Ученый подверг критике идею Трампа об использовании света в борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 10:30, Разное

Президент США Дональд Трамп предложил использовать ультрафиолетовое излучение или мощный свет в целях борьбы с коронавирусом, он попросил замминистра внутренней безопасности по науке и технологиям проверить данную методику. Однако профессор медицины скептически отнесся к такой идее.
По словам Дональда Трампа, медикам стоило бы проверить, как отреагирует организм человека с коронавирусом на воздействие ультрафиолетовым излучением или мощным светом. Президент отметил, что никто еще не проверял данный метод, поэтому Уильяму Брайану стоило бы этим заняться. Американский политик предполагал, что свет может «за минуту уничтожить коронавирус», сообщают «Ведомости».

Однако сотрудник больницы Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер не согласился с президентом США. Медик заявил, что такой метод лечения является бесперспективным. Однако ученый Уильям Брайан подчеркивал, что коронавирус уничтожается в течение двух минут при воздействии теплом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В РФ создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

14.04 / Четкое следование средиземноморской диете замедляет снижение памяти и умственной работоспособности

13.02 / Наука: Золотой рис разрешён на Филиппинах. Кому и как это поможет?

07.03 / Личное: Мамочка и папочка

27.03 / Мнение: Коронавирус. Китай – история успеха

11.04 / Apple и Google приступили к созданию технологии отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

20.04 / Президент Чехии постановил закрыть границы на год

10.02 / Продавшие квартиру родители Тины Канделаки помогли ей пробиться к славе

04.03 / В Греции суд отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

17.03 / Джон Траволта – худший актер: полный список победителей премии “Золотая малина 2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска