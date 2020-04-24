Ученый подверг критике идею Трампа об использовании света в борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 10:30, Разное

Президент США Дональд Трамп предложил использовать ультрафиолетовое излучение или мощный свет в целях борьбы с коронавирусом, он попросил замминистра внутренней безопасности по науке и технологиям проверить данную методику. Однако профессор медицины скептически отнесся к такой идее.

По словам Дональда Трампа, медикам стоило бы проверить, как отреагирует организм человека с коронавирусом на воздействие ультрафиолетовым излучением или мощным светом. Президент отметил, что никто еще не проверял данный метод, поэтому Уильяму Брайану стоило бы этим заняться. Американский политик предполагал, что свет может «за минуту уничтожить коронавирус», сообщают «Ведомости».

Однако сотрудник больницы Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер не согласился с президентом США. Медик заявил, что такой метод лечения является бесперспективным. Однако ученый Уильям Брайан подчеркивал, что коронавирус уничтожается в течение двух минут при воздействии теплом.