Министр здравоохранения Приамурья добровольно оставила пост

24.04.2020, 10:30, Новости дня

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова с понедельника увольняется по собственному желанию, информирует правительство региона.

«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева (ранее первый заместитель министра здравоохранения региона)», – передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 22 апреля в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. После этого губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что регион выкупит по линии Минппомторга все средства индивидуальной защиты по квоте, кроме защитных масок, которые закупаются в Китае.