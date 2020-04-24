«Как булыжная мостовая»: Пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о поражённых коронавирусом COVID-19 лёгких

24.04.2020, 10:30, Разное

Сергей Авдеев, главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, в одном из недавних интервью рассказал, как выглядят лёгкие пациентов, поражённые коронавирусом COVID-19. Специалист отметил, что рентгенологи называют увиденные на снимках органы дыхания не иначе как «булыжная мостовая».

На текущий момент в РФ зафиксировано более 62 тысяч заражённых коронавирусом COVID-19. Пульмонолог Сергей Авдеев говорит, что у 95% пациентов развивается недуг и, соответственно, поражаются ткани лёгких. На томографических снимках органы дыхания схожи с «булыжной мостовой», а ещё один термин, которым рентгенологи называют поражения – «симптом матового стекла», информирует интернет-портал «Лента.ру».

Особенность коронавируса нового типа в том, что заражение может протекать по абсолютно разным сценариям, отметил врач. В одном случае пациент практически не ощущает симптомов инфицирования. То есть, у него нет ни повышенной температуры тела, ни проблем с дыханием, ни сухого непродуктивного кашля. В других случаях спровоцированная COVID-19 болезнь очень быстро прогрессирует, вследствие чего пациентам требуется подключение к аппарату ИВЛ из-за острой дыхательной недостаточности.