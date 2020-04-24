В Роскачестве назвали 4 базовых правила безопасной дистанционной работы

24.04.2020, 10:30, Разное

В связи с пандемией COVID-19 большинство работодателей массово перевели своих сотрудников на «удалёнку», из-за чего активизировали свою преступную деятельность киберзлоумышленники. Эксперты Роскачества назвали 4 основных правила безопасной дистанционной работы, которые позволят не попасться «на удочку» интернет-мошенников.

Прежде всего, нельзя открывать файл, вложенный в письмо, если оно пришло на почту от неизвестного отправителя. На сегодняшний день злоумышленники всё чаще прибегают к такой мошеннической схеме: связываясь с онлайн-специалистом, они предлагают ему ознакомиться с заданием. В действительности же в отправленном файле имеется вредоносное ПО, при запуске которого с устройства жертвы мошенника пропадают все персональные и платёжные данные. Кроме того, злоумышленник может завладеть всей информацией ПК.

Второе правило безопасной дистанционной работы – приложения должны быть скачаны на смартфоны или ноутбуки исключительно из официальных источников. В противном случае возможна следующая картина: пользователь устанавливает на свой гаджет замаскированную программу удалённого управления, его просят ввести тестовые логин и пароль – и кибермошенники получают к устройству полный доступ, в том числе они могут осуществлять переводы денег из мобильного банка.

В-третьих, нельзя переходить по вызывающим подозрения ссылкам, часто имеющим «зазывающий» характер и интригующий заголовок. Схема так называемого фишинга стандартна: мошенник присылает жертве фейковое сообщение будто бы из соцсети, и если человек переходит по указанной там записи, он попадает на сайт-клон, ворующий его регистрационные данные.

Четвёртое, что отметили в Роскачестве, – пользователю не следует включать в документах Microsoft Office макросы, для того чтобы не изменить параметры безопасности.