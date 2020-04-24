Суд в Гааге разрешил судьям по делу MH17 рассматривать показания 12 анонимных свидетелей

24.04.2020, 10:27, Новости дня

В Нидерландах окружной суд Гааги разрешил судьям по делу о крушении MH17 на Донбассе сохранить анонимный статус 12 из 13 свидетелей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Такое решение было принято после рассмотрения апелляции адвокатов одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова. Иск был подан на решение судебного следователя по обеспечению анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Таким образом, с одного свидетеля анонимность была снята.

Адвокаты Пулатова заявили, что могут вновь подать свои возражения на судебном процессе. Они назвали это решение суда временным.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело MH17. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Следующее заседание запланировано на 8 июня.