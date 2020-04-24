Помпео: Коммунистическая партия Китая заплатит за пандемию коронавируса

24.04.2020, 10:27, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил Fox News 23 апреля, что Китай стал причиной “огромных страданий” многих людей и “огромной проблемы для мировой и американской экономики”, поскольку вовремя не проинформировал мировое сообщество об угрозе распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что в вопросе взаимодействия с китайским правительством до сих пор нет “полной прозрачности”. Помпео отметил, что обеспокоен тем, что “есть вещи, о которых мы не знаем”.

Цель администрации Дональда Трампа на данном этапе – остановить распространение коронавируса, возродить экономику и “получить факты [о вспышке заболевания], которые отсутствуют”, рассказал Помпео.

Он выразил уверенность, что Китай ответит за случившееся.

“Я абсолютно уверен, что Коммунистическая партия Китая заплатит цену за то, что они сделали здесь, конечно, [это будет исходить] от Соединенных Штатов. Я не знаю точно, какую форму это примет”, – сказал дипломат.

Помпео и раньше критиковал Китай и говорил, что он скрывал информацию о коронавирусе. Но, как отметил телеканал CNN, в интервью Fox News госсекретарь впервые сказал, что Китай должен ответить за пандемию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом сообщили власти Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае уверяют, что вовремя информировали о коронавирусе и Всемирную организацию здравоохранения, и другие страны, в том числе США. “США имеют беспрепятственный доступ к информации и данным из Китая”, – заявил 22 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,7 млн человек, более 190 тыс. из них скончались, а 743 тыс. выздоровели. США являются самой пострадавшей от коронавируса страной – там зафиксировано наибольшее количество инфицированных и погибших (более 869 тыс. и 49,9 тыс. соответственно).

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, из-за коронавируса мировая экономика в 2020 году упадет на 2,4%.