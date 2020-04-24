В Украине к аппаратам ИВЛ подключены 103 больных COVID-19, в том числе один ребенок

24.04.2020, 10:27, Новости дня

По состоянию на утро 24 апреля в Украине на аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе один ребенок, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел. Таким образом, сейчас от COVID-19 лечатся 6853 украинца.

В Центре общественного здоровья рассказали, что с начала вспышки эпидемии большинство пациентов – 5158 человек – лечились или продолжают лечиться дома. 2489 больных, в том числе 109 детей, были госпитализированы.

Підтверджено 7 647 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 23. aprill 2020

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в украинских больницах есть примерно 4 тыс. аппаратов ИВЛ, около 400 из них – в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,7 млн человек, более 190 тыс. из них скончались, а 743 тыс. выздоровели.