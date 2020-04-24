Начинается выплата надбавок московским медикам, борющимся с коронавирусом

24.04.2020, 10:25, Новости дня

Московские надбавки к зарплате медработникам, работающим в коронавирусных больницах, начнут поступать с 24 апреля, заявил заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений, начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", — указала вице-мэр.

Ввести для врачей специальные доплаты в начале апреля предложил президент РФ Владимир Путин. Размер федеральной надбавки для врачей составит 80 тысяч в месяц, средний медперсонал должен будет получить дополнительно к зарплате по 50 тысяч в месяц, а младший медперсонал — по 25 тысяч в месяц. Для врачей скорой помощи предусмотрена надбавка в размере 50 тысяч, для фельдшеров, медсестер и водителей скорой — 25 тысяч рублей, передает ТАСС.

В свою очередь, московские власти установили городские надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом. Для врачей они составляют 70 тысяч, для среднего медперсонала — 50 тысяч, для младшего медперсонала и других работников — 30 тысяч. Кроме того, привлеченные к работе молодые специалисты (ординаторы) будут получать оклад в размере 90 тысяч рублей.

По данным на 24 апреля, в РФ зафиксировано 68 622 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Большинство заболевших находятся в Москве — это 36 897 человек.