Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов помог двум подмосковным больницам

24.04.2020, 10:25, Новости дня

Полузащитник сборной РФ и "Локомотива" Дмитрий Баринов внес свою лепту в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист перечислил деньги двум больницам Московской области.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Баринов перечислил деньги в больницы Щелково и Фрязино. На эти средства будут закуплены респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

Дмитрий Баринов начинила заниматься футболом в щелковском "Спартаке", а затем перешел во фрязинский "Олимп". Поэтому Дмитрий решил направить помощь больницам этих подмосковных городов.