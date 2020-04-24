 

В Перми больницу закрыли на карантин из-за возможной вспышки COVID-19

24.04.2020, 10:25, Новости дня

В Перми больница закрылась на карантин в связи с возможной вспышкой COVID-19. Речь идет частной клинике "РЖД-Медицина", сообщили ГТРК "Пермь" представители краевого Минздрава.

Известно, что у медработников и пациентов анализ на короновирус оказался положительным. Теперь им нужно дождаться результатов построчного тестирования. Точное количество людей , находящихся сейчас в больнице, пока неизвестно.

Напомним, ранее на двухнедельный карантин закрыли инфекционное отделение Краснокамской ЦРБ  и краевую инфекционную больницу в Перми.

Стоит отметить также, что темпы распространения COVID-19 в Прикамье ниже среднего по стране. По скорости заражения регион сейчас на 57 месте. Среднесуточный темп — 7,9 процента, при средних показателях по РФ в 8,2 процента. Заболевшие с диагнозом "коронавирус" зафиксированы в 24 районах края. В общей сложности в Пермском крае проведено более 28 тысяч анализов на наличие инфекции.

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ГТРК "Пермь"



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