Эксперты назвали полезные для употребления во время пандемии витамины

24.04.2020, 10:09, Разное

Эксперты из Университета штата Орегон (Oregon State University) назвали полезные для употребления во время пандемии витамины. Работа о необходимых организму для повышения иммунитета веществах была опубликована в научном журнале Nutrients.

По словам ученых, витамины D и C, цинк и омега-3 жирные кислоты помогут иммунной системе в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями дыхательной системы. Кроме этого, добавки, в которых содержатся эти вещества, являются безопасным, эффективным и недорогим средством профилактики COVID-19. Витамин С важен для роста, функционирования иммунных клеток и выработки антител, а витамин D влияет на функцию защитных клеток. С целью обеспечения организма необходимыми для защиты иммунитета веществами эксперты советуют ежедневно употреблять поливитамины. Дозировка витамина C должна доходить до 200 мг в день, витамина D – до 2000 МЕ.

Профессор биохимии и биофизики из Института Линуса Полинга, который входит в состав Университета штата Орегон, акцентировал внимание на том, что витамины и минералы не являются лекарством. Однако постоянное поступление этих веществ помогает иммунитету бороться с инфекционными заболеваниями.