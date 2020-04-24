Ученые определили влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

24.04.2020, 10:09, Разное

Учёные из Шотландии определили влияние коронавируса на ожидаемую среднюю продолжительность жизни граждан без сопутствующих заболеваний. Оказалось, что результаты тестирования идут вразрез устоявшемуся мнению о влиянии COVID-19 на организм.

Исследователи проводили детальное тестирование среди пациентов с коронавирусом, которым не диагностировали сопутствующие заболевания. Это сделано специально, чтобы исключить влияние других факторов на снижение ожидаемой продолжительности жизни. В итоге специалисты получили наиболее точные результаты, и они оказались далеки от предполагаемых. Учёные сообщили, что при заболевании COVID-19 жизнь мужчины в среднем сокращается на 13 лет, а женщины умирают на 11 лет раньше предполагаемой даты смерти.

Учёный из Университета Глазго Дэвид Макаллистер объяснил, что многие аналитики при исследовании смертей от коронавируса акцентируют внимание на количестве хронических и других заболеваний, обнаруженных у пациента. В действительности же от вируса погибают как старики, так и молодые люди с хорошим иммунитетом, хотя их процент намного ниже, сообщат интернет-издание Lenta.