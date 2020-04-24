Срок перевода пенсионеров на карты «Мир» продлили

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24.04.2020, 10:08, Новости дня

Российские банки могут продолжить перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июля 2020 года, срок перевода пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября, сообщили в Центробанке.

В сообщении регулятора указывается, что «банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами «Мир», передает ТАСС.

Также сохраняется возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не привязаны никакие карты, а также другими способами.

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка РФ Аллы Бакиной, в ситуации с коронавирусом пенсионерам важно соблюдать режим самоизоляции, именно поэтому перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября.

Согласно законодательству, до первого 1 июля 2020 года должен завершиться перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир».

В данный момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Однако есть те, кто еще не успел их получить.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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