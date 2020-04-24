Генпрокуратура потребовала заблокировать видео с фейком о выплате компенсаций НДС

24.04.2020, 10:08, Новости дня

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате компенсаций НДС в размере до 300 тыс. рублей из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе мониторинга сети Интернет на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам Россиикомпенсации НДС в размере до 300 тыс. рублей. По состоянию на 23 апреля видеозапись была просмотрена более 700 тыс. раз.

Под видео была размещена ссылка на сайт якобы единого компенсационного реестра, где также предлагалось «получить компенсацию НДС, согласно постановлению 34/16325к, от 12 тыс. до 300 тыс. рублей. Сумма начисляется за последние 36 месяцев. Для получения помощи пользователям якобы необходимо указать электронный адрес и шесть последних цифр наиболее часто используемой банковской карты.

«Эта информация является недостоверной, поскольку указано недействующее постановление № 34/16325к, не указан орган, вынесший данный документ. Кроме того, размер НДС в первую очередь регулируется нормами Налогового кодекса РФ», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

В связи с этим Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

В среду Генпрокуратура потребовала заблокировать информацию о продаже многоразовых масок из «медной ткани», якобы спасающих от коронавируса, вируса Эболы и других опасных вирусов.