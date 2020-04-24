Коронабизнес

24.04.2020, 9:55, Разное

Бизнесмены пытаются выжить в непростых реалиях — работа встала, на аренду и зарплату денег нет.

Аренда за месяцы простоя

Новая задача для предпринимателей — как платить аренду, если ничего или почти ничего не зарабатываешь. Губернатор Петербурга подписал закон, который позволит временно освободить от платы за аренду, с 1 апреля по 30 июня, бизнесменов, которые арендуют недвижимость и земельные участки у города. В документе речь идет о представителях малого и среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших отраслей.

Наиболее пострадавший малый и средний бизнес временно освобожден и от платы за аренду федерального имущества — 10 апреля соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ. Тем, кто арендует площади не у государства, придется и дальше договариваться с собственниками. По словам опрошенных «Новой» представителей компаний, арендодатели идут на уступки и делают скидки на время простоя, но этого недостаточно.

Дмитрий Маркевич

Дмитрий Маркевич владеет двумя хостелами в Петербурге — Polosaty и Chickadee. Один пришлось на время закрыть, потому что туристов нет. Во втором живут люди, которые приехали в Петербург на заработки еще до вспышки коронавируса. Дмитрий Маркевич говорит, что ему удалось договориться с арендодателями о снижении платы за помещения на 40 %.

При этом Маркевич платит и за закрытый хостел.

«Доходов в апреле никаких нет, и я не знаю, что будет в мае. Будем еще разговаривать с арендодателями, пытаться договариваться. Но у собственников помещений у самих кредиты, и, насколько я знаю, банки с ними особо не готовы вступать в переговоры и откладывать оплату», — поясняет он.

У руководителя сети экономпарикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Ляли Садыковой в аренде 15 помещений. При этом, как и все заведения бьюти-индустрии в городе, они закрыты. По ее словам, гипермаркеты «Лента» вошли в положение и отменили не только аренду на время простоя, но и плату за коммунальные услуги. Есть арендодатели, которые берут деньги только за коммунальное обслуживание. Но другие просят минимум 50 % от месячной аренды.

«Для нас это сейчас неподъемная сумма», — говорит Ляля.

Ляля Садыкова

«Март мы проработали с долгами, потому что последние две недели было мало клиентов. Сколько еще проживем, никто не знает. Мы зависим от того, как поведет себя арендодатель. Пытаемся заработать хоть что-то на зарплату и аренду, чтобы нас не выкинули из помещения, но пока получается плохо», — говорит хозяйка ресторанчика «Квартира № 162» Наталья Синицына. — Необходимо официальное распоряжение для всех арендодателей о том, что аренда должна быть снижена на 100 процентов на момент карантина. Поймите, все рестораны зависят от того, как поведет себя арендодатель.

Наталья Синицына

В крупных торговых центрах собственники вообще не снижают никакие платежи, и предпринимателям приходится съезжать.

Хорошо, проспонсируйте крупные комплексы, выделите арендодателям субсидию на содержание помещения, отмените плату за коммунальные услуги. Пусть предприниматели платят 10–20 % аренды, но не 100, потому что везде безумные цены за съем помещений, особенно в центре города».

Ведущий юрист Международной Агоры по корпоративным спорам Айрат Камалов сообщил, что предприниматель имеет право просить собственника снизить аренду и предоставить отсрочку. Ссылаться можно на п. 1 статьи 451 ГК РФ и п. 4 статьи 614 ГК РФ. А также на новые поправки в закон — п. 3 ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Если арендодатель не снизил аренду, арендатор имеет право обратиться в суд.

«Обоснованием будут ограничения, которые ввели власти, — запрет на передвижение по городу, закрытие мест общепита и т. д.», — говорит Камалов.

В поисках денег на зарплату

Еще одна проблема — поиск денег на зарплаты сотрудникам.

Ляля Садыкова говорит, что за март сотрудникам заплатили, поскольку тогда парикмахерские еще работали. Где взять деньги на апрельскую зарплату, она пока не представляет.

«Крупные банки выделили беспроцентный кредит бизнесменам, у которых есть зарплатные проекты. Но получается, что беспроцентный он только на словах, — зарплатные налоги никто не отменял. Соответственно, эти кредиты — почти под 40 % годовых», — добавляет Садыкова.

Бизнесмены отмечают, что «беспроцентный кредит» на зарплату могут получить только те, кто находится в реестре малого и среднего предпринимательства и чей бизнес — в перечне наиболее пострадавших отраслей. Крупный бизнес претендовать на эту программу поддержки не может. А ведь ведущие фитнес-клубы, например, — представители крупного бизнеса. И они тоже сейчас закрыты и им нечем платить зарплату сотрудникам.

Президент РФ поручил выделить безвозмездную финансовую помощь малым и средним предприятиям из перечня пострадавших отраслей из расчета 12 130 рублей на сотрудника. Эти деньги можно будет использовать для выплаты зарплат. Представители бизнеса говорят, что, если средства выделят, «будет немного легче». Но подчеркивают, что пока нет четкого алгоритма, радоваться рано:

«Ни слова о зарплатных налогах не сказано. С этой суммы платим или сверх — непонятно».

«К сожалению, это только частично поможет, так как в нашей сфере много самозанятых, ИП, и на них эти меры правительства не распространяются, — говорит представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии России. — Отрасли жизненно важно получить субсидии на заработную плату около 10 млрд рублей за второй квартал 2020 года».

Гостиничный бизнес — сезонный, основные заработки приходятся на лето. Предприниматели надеются, что запаса прочности хватит, чтобы продержаться до начала высокого сезона: «Мы как крестьяне — если летом хорошо поработали, то проживем зиму, осень и весну. А если летом не работали — не выживем. Чем быстрее снимут ограничения на передвижение российских и иностранных туристов, тем проще нам будет выжить. Если карантинные меры закончатся хотя бы к июню, у большинства хостелов есть хорошие шансы возобновить работу.

Если ограничения затронут большую часть лета, многие будут вынуждены закрыться окончательно».

Кредитная боль

Предприниматели могут потребовать у банка предоставить им кредитные каникулы. Но это возможно, если кредит не больше 300 тыс. рублей (для физлиц — всего 250 тыс. рублей). Это прописано в Постановлении правительства № 435.

«Парадоксальная ситуация — получается, если у тебя маленький кредит, ты можешь его не платить, а если большой — плати. В постановлении правительства указано, что кредитные каникулы может получить гражданин, чей доход из-за кризиса упал более чем на 30 %.

А у меня доход упал на 100 %, и я получить кредитные каникулы не могу.

У нас кредиты в трех банках, и везде сумма выше, чем в постановлении. Два банка — “Райффайзенбанк” и “ЮниКредит банк” — отказали в каникулах, взял заявку на рассмотрение только ВТБ — они руководствовались собственными внутренними правилами, хотя по постановлению могли отказать», — говорит руководитель салона красоты «Анви» Виктория Войман.

Виктория Войман

В фитнес-индустрии объем кредитов за последние три года превысил 8,9 млрд рублей, сказал представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии России.

«Каждый клуб — а в стране 13 000 фитнес-клубов, которые обслуживают около 7 млн россиян, — договаривается с банками самостоятельно. Кто-то — часто крупные сети — получают отсрочки, большинство — нет», — сообщили в ассоциации.

Налоги и взносы для пострадавших

Правительство РФ разрешило перенос сроков уплаты налогов и подачи деклараций малому и среднему бизнесу, ввело отсрочку уплаты страховых взносов, в том числе для микропредприятий. Для всего малого и среднего бизнеса снизили ставку страховых взносов — за ту часть зарплаты, что равна МРОТ, по-прежнему придется платить 30 %, но за остальную часть — 15 %. Власти Петербурга для субъектов малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей снизили ставку налога, который взимают по упрощенной системе налогообложения (до 5 % по объекту налогообложения «доходы — расходы» и до 3 % по объекту налогообложения «доходы»), при условии, если компания поддерживает среднюю минимальную зарплату для города — 19 тыс. рублей.

«Снижение налогов — это полумеры. Мы просим обнуления налогов, потому что не работаем и уходим в минус.

То, что мы имеем сейчас, — это отсрочка и небольшая экономия на налогах. Благодаря тому, что наша отрасль попала в список наиболее пострадавших, за март я заплатила только НДФЛ, на страховые взносы действует отсрочка. У меня двойная система налогообложения, я плачу УСН и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). УСН будет снижен, но для меня он не основной, поэтому я сильно не выиграю», — говорит Виктория Войман.

Выход из ситуации

Перечень общероссийских и петербургских мер поддержки бизнеса кажется на первый взгляд внушительным. Помимо уже упомянутого — это мораторий на блокировки счетов и на банкротство, отсрочка по аренде городского и федерального имущества, предоставление субсидий туроператорам, отмена плановых проверок и т. д. Однако бизнесмены говорят, что все эти меры недостаточные.

Представители индустрии красоты изложили свои требования в открытом письме губернатору Александру Беглову. Они просят признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором, чтобы можно было в переговорах с арендодателями требовать арендных каникул. А также хотят освобождения от всех налогов, каникулы на оплату коммунальных услуг, заморозку выплат по кредитам, мораторий на проверки малого бизнеса.

Открытое письмо губернатору написали также петербургские рестораторы. У них похожие требования, и одно из главных — также признание ситуации форс-мажором.

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Такое же желание — у фитнес-индустрии. Бизнесмены хотят, чтобы ситуацию признали форс-мажором не только в договорах между фитнес-клубами и клиентами, но и в части арендных отношений, говорит представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии России.

«Необходимы мораторий или субсидии на арендные платежи, распространение мер поддержки на все субъекты предпринимательства, как на малый, так и на крупный бизнес, и на ИП.

Мораторий на немедленные возвраты средств по авансам, депозитам, нереализованным услугам на время карантина и на 120 дней после его окончания. Субсидии на заработные платы и на работников, и на ИП. Убрать налоги на страховые взносы на шесть месяцев — без этих мер отрасль ждет волна банкротств — более 70 % рынка исчезнет», — отмечает эксперт. На эти меры поддержки, по подсчетам представителя ассоциации, потребуется порядка 40 млрд рублей, однако это позволит сохранить 90 % рабочих мест, «а совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет РФ составит 95 млрд рублей, что почти в 2,5 раза перекрывает объем запрашиваемых мер».

Антонида Пашинина

журналист, специально для «Новой»