Названы сроки передачи флоту фрегата «Маршал Шапошников»

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24.04.2020, 9:54, Новости дня

Фрегат «Маршал Шапошников» после модернизации и ремонта в АО «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток) будет передан флоту до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц констатировал, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и ТОФ рассчитывает после проведения комплекса заводских испытаний получить модернизированный фрегат до конца текущего года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что в период ремонта с модернизацией на фрегате «Маршал Шапошников» демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля, проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

«Маршал Шапошников» начинал службу в качестве большого противолодочного корабля. Модернизация, связанная с установкой на нем универсальных корабельных стрельбовых комплексов под ракеты «Калибр-НК» и «Оникс», придала ему новые ударные возможности, благодаря которым его теперь классифицируют как фрегат.

В конце прошлого года сообщалось, что модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А («Антей») «Иркутск» также получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». 



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