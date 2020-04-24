 

Школьникам разрешили пройти итоговое собеседование дистанционно

24.04.2020, 9:54, Новости дня

Выпускники девятых классов могут пройти итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате в майские резервные дни, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«У регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что более 99% выпускников 2020 года уже получили «зачет» по итоговому сочинению и собеседованию по русскому языку. 

Для всех остальных предусмотрены резервные сроки: 6 мая – для написания итогового сочинения в 11 классах, 18 мая – для прохождения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в российских вузах начнется с 1 сентября. 



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